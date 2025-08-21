Цукровий діабет 2 типу – одне з найпоширеніших хронічних захворювань наразі. Його пов'язують насамперед із абдомінальним ожирінням. Діабет часто призводить до ураження серця, очей, нирок та нервової системи, а тому нові дані щодо лікування та профілактики захворювання є такими важливими.

Яке нетрадиційне рішення?

Попри широкий вибір ліків, універсальної терапії не існує: ліки часто коштують дорого, а побічні ефекти змушують шукати додаткові рішення. Одним із них стала куркума – спеція, основною активною речовиною якої є куркумін. Припускають, що саме ця речовина сприяє зменшенню запалення, допомагає при ожирінні та підтримує рівень глюкози, передає 24 Канал.

Щоб перевірити ці твердження, у журналі Nutrition & Diabetes опублікували систематичний огляд і метааналіз 20 клінічних досліджень. Усі вони включали дорослих із переддіабетом або діабетом 2 типу, тривали від 8 до 36 тижнів і передбачали дозування від 80 до 2100 мг куркуміну на добу.

Що показали результати?

Втрата ваги

У середньому пацієнти, які приймали куркуму чи куркумін, худнули на 1,9 кг більше, ніж ті, хто отримував плацебо. Найвиразніший ефект спостерігався у людей з ІМТ нижче 30.

Обхват талії

У хворих на діабет 2 типу фіксували зменшення окружності талії та стегон, хоча на ІМТ і відсоток жиру вплив був мінімальним.

Переддіабет

У трьох роботах тривалий прийом (22 тижні) призводив до втрати близько 2,5 кілограмів і зменшення талії майже на 3 сантиметри.

Важливо! Попри позитивні дані, доказова база все ще недостатня. Більшість досліджень мали невеликі вибірки, різні схеми дозування, а частина даних базувалась на оцінках учасників. Крім того, з аналізу виключали вагітних і пацієнтів, які поєднували куркуму з іншими методами лікування.

Та все ж, яке значення дослідження?

Куркума може стати корисним додатковим інструментом у комплексному контролі ваги та рівня цукру, особливо при тривалому застосуванні (понад 22 тижні) і високих дозах (понад 1500 міліграмів на день). Проте вона не є заміною ліків і не скасовує потребу в медичному нагляді.

Фахівці наголосили, що ефект від добавок індивідуальний, залежить від форми та якості продукту, а також можливих взаємодій з іншими препаратами. Тому перед початком прийому варто проконсультуватися з лікарем.

