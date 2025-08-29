Міф про "здорову" їжу?

Гастроентеролог із Каліфорнії Саурабх Сеті пояснив у коментарі The Times Of India, що все залежить від того, як саме використовується пристрій, передає 24 Канал.

Люди часто думають, що смаження на повітрі автоматично корисне. Насправді зменшення кількості олії — це плюс, але якщо використовувати ультраоброблені снеки чи рафіновані олії, шкода для організму зберігається.

Чи варто уникати олії?

Повна відмова від олії не обов'язкова. Навпаки, невелика кількість якісної – наприклад, авокадо чи гхі – допомагає засвоювати вітаміни A, D, E та K. Натомість від насіннєвих рафінованих олій краще відмовитися, адже вони можуть провокувати запалення.

Овочі добре підходять для аерофритюрниці, але листова зелень чи броколі можуть швидко пригоріти. Лікар радить додавати тонкий шар олії та використовувати пергамент або силіконову підкладку, щоб уникнути обвуглювання.

Чи можна використовувати одну й ту саму олію повторно Ні, це небезпечно. При повторному нагріванні утворюються окислені жири, що шкодять печінці та кишечнику. Краще очищати лоток і брати свіжу олію.

Не всі моделі безпечні?

Найкраще обирати харчовий силікон без BPA, стійкий до 200 градусів, або невибілений перфорований пергаментний папір без воску й хлору.

Не всі моделі однаково безпечні. Прилади з тефлоновим покриттям при високих температурах можуть виділяти шкідливі речовини. Краще віддати перевагу керамічному кошику чи нержавійці.