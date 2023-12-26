8 причин займатись сексом щодня
Джерело:pharmeasy
Секс має безліч переваг, а тому, якщо є бажання не ставте собі будь-яких обмежень і займатись ним щодня. А щоб наші слова не були безпідставними, пропонуємо ознайомитись із корисними властивостями сексу, які є науково доведеними.
Насправді потрібно розуміти, що секс – це про задоволення і передусім слід опиратись на свої відчуття та потреби. Просто займатись сексом "для здоров'я" не працює, це ми пояснювали неодноразово. Але все ж, заперечувати марно – секс покращує як психологічний, так і моральний стан.
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Шість переваг сексу
- Знижує стрес
Секс знижує артеріальний тиск та емоційне навантаження на нервову систему, а тому і є корисним у контексті зняття стресу. Крім того, секс – це таке собі природне заспокійливе, адже під час любовних ігор активно виділяються гормони задоволення, які здатні покращувати когнітивні функції мозку.
- Створює ідеальну фігуру
Усього 30 хвилин активного сексу спалюється близько 200 кілокалорій. А у разі досягнення оргазму ця цифра збільшується. Тобто, секс це наче 15-хвилинна пробіжка. Якщо займатись ним регулярно, досить непоганий спосіб тримати себе в формі.
- Зміцнює імунітет
Річ у тім, що секс стимулює захисні сили організму. Принаймні у цьому переконані учені з Університету Вілкс у Пенсильванії, вони довели, що статевий акт хоча б один раз на тиждень допомагає організму виробляти антитіла (імуноглобуліни), які захищають його від застуди та інфекцій.
- Посилює зв'язок у парі
Під час любовних пестощів у організмі відбувається синтез гормону окситоцину. Саме він допомагає вибудувати довірчі стосунки з партнером поза ліжком та почуватися поряд з ним комфортно.
- Зменшує больові відчуття
Секс здатний виробляти в організмі ендорфіни у процесі й навіть деякий час після нього. Ендорфіни допомагають зменшувати практично будь-які неприємні відчуття і допоможуть позбутись навіть зубного болю та симптомів ПМС. Тобто, секс – чудове природне знеболювальне!
- Покращить здоров'я серця
Пристрасний статевий акт знижує ризик захворювань серцево-судинної системи приблизно на 50%. Адже під час статевого акту відбувається активація кровообігу, а відтак зміцнюються стінки судин та серцеві клапани.
- Зниження ризику раку простати
Доведено, що у чоловіків, які мають 13 – 20 еякуляцій на місяць, ризик розвитку раку простати знижується на 14%. Якщо кількість еякуляцій досягає 21 – ризик захворювання зменшується на 33%. Про це свідчать дані Американського товариства з вивчення ракових захворювань.