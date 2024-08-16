Чому не варто практикувати перерваний статевий акт
Джерело:Cleveland Clinic
Переривання статевого акту, є методом контрацепції, заснованим на запобіганні попаданню сперми у піхву. Але такий спосіб вважається ненадійним.
Головна перевага перерваного статевого акта – він не вимагає жодних фінансових витрат. Але недоліків у нього як у способу контрацепції набагато більше.
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Недоліки перерваного статевого акта
- Низький рівень надійності: приблизно у 20% жінок, які використовують цей метод, вагітніють.
- Відповідальність за запобігання вагітності лягає на чоловіка, тоді як наслідки незапланованої вагітності найчастіше несе жінка.
- Не завжди чоловік може точно контролювати своє тіло та вчасно перервати акт, особливо коли увага може бути ослаблена.
- Можливе підвищення стресу в обох партнерів через ризик вагітності.
- Метод не надає захисту від інфекцій, які передаються статевим шляхом.
Необхідність використання презервативів
Презервативи забезпечують захист не лише від непланованої вагітності, а і є єдиним контрацептивом, який запобігає розповсюдженню інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це особливо важливо для тих, хто не перебуває у довгострокових моногамних відносинах.
Важливо усвідомлено підходити до питань сексуального та репродуктивного здоров'я, не покладаючись на удачу, а виявляючи належну відповідальність.