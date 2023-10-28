Перехід на зимовий час: які зміни в організмі може відчувати людина

Уже в неділю, 29 жовтня, українці переходять на "зимовий час": стрілки годинника переведуть на годину назад. Сезонне переведення годинника може негативно впливати на самопочуття та стан здоров'я людей.

Це пов’язано з різними причинами, які передусім базуються на біологічних ритмах організму та впливу зовнішнього середовища на ці ритми, пояснила 24 Каналу лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Дивіться також Як перевести годинник на зимовий час на смартфоні та комп’ютері

Які порушення можуть виникати унаслідок переведення годинника

Розлад сну

За словами лікарки, перехід на зимовий час передбачає, що дні стануть коротшими, люди відчують зміни у графіку. Як наслідок, це може змінити звичний режим відпочинку та сну і потенційно становить ризики безсоння та загального зниження якості сну.

"Порушення сну можуть призвести до втоми, нездатності до концентрації та роздратованості протягом дня", – пояснила ще один ризик переведення годинників Уляна Вернер.

Зміни настрою та психологічного стану

Часто люди можуть відчувати погіршення настрою і стрес після переходу на зимовий час. Знову ж таки це пояснюється зміною режиму дня, зокрема з тим, що дні стають коротшими, зменшується й кількість годин, які ми можемо провести на сонці. Відтак – знижується рівень вітаміну D в організмі і виробництво серотоніну, а це своєю чергою може провокувати погіршення психічного стану.

Порушення біоритмів

Організм має внутрішній годинник, який власне відповідає за сон, відчуття голоду, активність та інші фізіологічні процеси. А сезонне переведення годинників ці біоритми порушує і організму знадобиться час, аби адаптуватися до нового графіку.

Ризик серцево-судинних захворювань

Люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою, можуть мати і серйозніші ризики прееведення годинників. Так, зміна часу може спровокувати порушення функції серця, підвищення артеріального тиску, збільшення кількості епізодів аритмій та інших серцевих проблем.

Лікарка пояснила, що так стається тому, що серцево-судинна система забезпечує транспортування кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, а будь-який збій в її функціонуванні може призвести до відчутних наслідків.