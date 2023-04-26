В Україні хочуть переглянути перелік безкоштовних медичних послуг

У Міністерстві охорони здоров’я хочуть переглянути перелік безкоштовних послуг в рамках Програми медичних гарантій.

Під час дискусії на "круглому" столі в Києві, що був присвячений проблемам приватної медицини, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про плани МОЗ щодо створення переліку медичних послуг, які не будуть включені до Програми медичних гарантій.

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Якщо подивитися закон про фінансові гарантії та підзаконні акти, то ПМГ, здається, охоплює все. Але якщо ми відкриємо очі, прийдемо до медзакладів, то побачимо, що це неправда. І нам потрібно зрозуміти, що саме ПМГ не включає. Ми розуміємо, що важко врегулювати список того, що включає ПМГ, і перейшли на інший рівень: врегулюймо те, що не включає ПМГ,

– пояснив міністр.

Найближчим часом, за словами міністра охорони здоров'я, тарифи на безкоштовні медичні послуги, які надаються у межах Програми медичних гарантій, малоймовірно будуть фінансуватися приватними інвесторами. Це пов'язано з тим, що підвищення тарифів до рівня, що привабив би інвесторів, не є реалістичним.

Віктор Ляшко також зазначив, що МОЗ звернулося до економістів для моделювання можливостей приватних інвестицій у системі охорони здоров'я. Однак, наразі розв'язання проблеми фінансування медичних послуг залишається відкритим питанням.

Другим актуальним питанням є рівень медичних послуг у повоєнній Україні. За словами міністра, для забезпечення доступу до якісних медичних послуг потрібно знайти ефективний механізм співоплати. Співоплата передбачає оплату пацієнтом або його страховкою частини вартості медичної послуги і може застосовуватися як у комунальних лікарнях, так і в приватних закладах.

Що відомо про Програму медичних гарантій

Програма медичних гарантій – це система гарантованого державного фінансування медичних послуг для громадян. Вона містить перелік послуг, які надаються безкоштовно усім громадянам, включаючи консультації лікарів, діагностику, лікування та реабілітацію.

Перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій, визначається Міністерством охорони здоров'я України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Програма медичних гарантій фінансується з бюджету держави і забезпечує безкоштовний доступ до медичних послуг для всіх громадян, незалежно від їх доходів та соціального стану. Однак, як показує практика, фінансування цієї програми є недостатнім для забезпечення якісної медичної допомоги всім громадянам.