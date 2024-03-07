Чоловік помер від передозування вітаміну D: який показник виявили у його крові

У Великій Британії чоловік помер унаслідок передозування вітаміну D. Чоловік страждав від так званої гіперкальціємії.

Після смерті чоловіка лікарі виявили в нього в крові 380 нг/мл цього вітаміну. Це максимальний показник, який коли-небудь фіксувала лабораторія.

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Чоловік сам призначив собі добавку

Вітамін D має протизапальні та нейропротекторні властивості, які сприяють здоров'ю кісток, імунній системі та покращують загальне самопочуття. В зимову пору сонячне світло – рідкісне явище, тому багато хто вирішує приймати вітамін D в таблетках.

Власне, так вирішив і 89-річний чоловік.

Чоловік страждав від гіперкальціємії

Після смерті чоловіка у його крові виявили високий рівень кальцію – це результат прийому занадто великої кількості вітаміну D.

Після смерті чоловіка було відкрито розслідування. Зазначають, що окрім токсичності вітаміну D на організм, чоловік помер від серцевої недостатності, хронічної ниркової недостатності, гіперкальціємії та ішемічної хвороби серця.

Ризики неконтрольованого прийому добавок

Медики наголошують, що легкодоступність подібних ліків може спричинити збільшення кількості смертей, саме тому варто посилити контроль за прийомом вітамінів. Найкращий спосіб визначити чи потрібен вам вітамін — це здати аналіз крові та звернутись до лікаря.