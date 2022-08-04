У жінок з передчасною менопаузою виявили підвищений ризик небезпечних хвороб

Велике дослідження показало, що менопауза до 40 років пов’язана з підвищеним ризиком серцевої недостатності та фібриляції передсердь.

Естроген захищає жінок

Загалом серцево-судинні захворювання зазвичай виникають на 10 років пізніше у жінок, ніж у чоловіків. Вважається, що жінки в пременопаузі отримують користь від захисної дії естрогену на серцево-судинну систему. А припинення менструацій і подальше зниження рівня естрогену може зробити жінок більш вразливими до серцево-судинних захворювань.

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Передчасна менопауза вражає 1% жінок у віці до 40 років. Попередні дослідження виявили зв’язок між передчасною (до 40 років) і ранньою (до 45 років) менопаузою та серцево-судинними захворюваннями загалом, але докази лише для серцевої недостатності або фібриляції передсердь обмежені.

Нове дослідження передчасної менопаузи

У цьому дослідженні Медичного коледжу Корейського університету в Сеулі вивчався зв’язок між передчасною менопаузою, віком менопаузи та серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь. Дані були отримані від Корейської національної системи медичного страхування (NHIS), яка проводить медичне обстеження щонайменше кожні два роки та охоплює 97% населення.

У дослідженні взяли участь 1 401 175 жінок у постменопаузі віком від 30 років, які пройшли обстеження NHIS у 2009 році. За учасницями спостерігали до кінця 2018 року щодо нової серцевої недостатності та фібриляції передсердь.

Передчасно менопауза підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Була зібрана інформація щодо демографічних показників, поведінки, стану здоров’я та репродуктивних факторів. Вік менопаузи класифікували як менше 40 років, від 40 до 44 років, від 45 до 49 років і 50 років і старше. Близько 28 111 (2%) учасниць мали в анамнезі передчасну менопаузу. Виявилося, що вони мали на 33% вищий ризик серцевої недостатності та на 9% вищий ризик фібриляції передсердь, ніж ті, у кого не було цього стану.