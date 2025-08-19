Чому важливо споживати достатньо білка?

Багато людей задовольняють мінімальні потреби організму в білку, але цього може бути недостатньо для підтримки енергії, нормальної роботи імунітету, відновлення після фізичних навантажень. Нестача білка не завжди про себе "кричить", але сигнали організм подає. Дієтологи назвали 7 ключових ознак дефіциту, про них розповідає 24 Канал.

Дивіться також Овочі, які ви неправильно готуєте та вони втрачають користь

Постійне відчуття голоду

Якщо після повноцінного прийому їжі ситість швидко минає і постійно тягне перекусити, це може бути сигналом нестачі білка. Саме він стимулює гормони насичення. При його дефіциті організм не отримує “сигнал про ситість”, і людина їсть більше, ніж потрібно.

Ослаблений імунітет

Білок – це ніщо інше, як будівельний матеріал для антитіл та імунних клітин. Коли його недостатньо, організм не здатен ефективно протистояти інфекціям. Саме тому, ви часто хворієте та повільно відновлюєтесь.

Болі та слабкість у м'язах

М'язи складаються з білка. Якщо його бракує, організм черпає амінокислоти з власних м'язів, що викликає біль, втому та слабкість навіть після легких навантажень.

Відсутність прогресу в спорті

Регулярні тренування без достатнього білка не дають результату: замість росту м’язів організм витрачає білок на енергію. Силові показники не ростуть, а зміни в складі тіла мінімальні.

Повільне загоєння ран і травм

Білок необхідний для відновлення тканин. Його дефіцит сповільнює загоєння порізів, травм та післяопераційних ран, підвищуючи ризик ускладнень.

Погіршення стану волосся, шкіри та нігтів

Для краси організму потрібні білкові структури, як от кератин, колаген, еластин. При нестачі білка волосся тьмяніє і випадає, нігті ламаються, шкіра втрачає пружність і покривається зморшками.

Перепади настрою та дратівливість

Білок впливає на психіку, адже стабілізує рівень цукру в крові та підтримує вироблення серотоніну. Його дефіцит може спричиняти дратівливість, втому та різкі перепади емоцій.

Важливо! Навіть якщо раціон здається збалансованим, важливо оцінювати кількість і якість білка. Своєчасне коригування харчування допомагає підтримувати енергію, імунітет, фізичну форму та психоемоційний стан на високому рівні.