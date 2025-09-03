Препарати семаглутид і тірзепатид, які відомі під торговими назвами Ozempic, Wegovy та Mounjaro, можуть значно знизити ризик тяжкого перебігу серцевих захворювань і передчасної смерті.

Про це свідчать результати нового дослідження, представленого на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів у Мадриді та опублікованого в журналі JAMA, повідомляє 24 Канал.

Чому це важливі дані?

У світі понад 60 мільйонів людей страждають на серцеву недостатність, найпоширенішу форму якої – HFpEF (серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду).

Хоч раніше вчені вже показали, що препарати для зниження ваги можуть полегшувати симптоми цього захворювання, вплив на ризик тяжкого перебігу чи передчасної смерті у великих популяціях досі не досліджували.

Що нового виявили науковці?

Науковці з Mass General Brigham проаналізували дані понад 90 тисяч пацієнтів з ожирінням, діабетом 2-го типу та серцевою недостатністю HFpEF. Виявилось, що у тих, хто приймав семаглутид (Ozempic та Wegovy), ймовірність госпіталізації чи смерті була на 42% нижча, а для тірзепатиду (Mounjaro) – на 58% порівняно з групою плацебо.

"Попри серйозний тягар захворюваності та смертності від HFpEF, сучасні варіанти лікування обмежені. Наші результати показують, що препарати, спрямовані на GLP-1, можуть стати важливим варіантом терапії для таких пацієнтів", – прокоментував результати доктор Нільс Крюгер, автор дослідження.

Що відомо про препарати для схуднення?

Препарати для схуднення та лікування діабету спершу були розроблені для імітації дії гормону GLP-1, який створює відчуття ситості. Згодом учені виявили, що ліки ефективні і при інших станах.

Зокрема, сприяють зниженню ризику хронічних хвороб нирок, інфекцій, порушень психічного здоров'я, деменції та навіть деяких видів раку.

Крім того, Ozempic та Wegovy можуть полегшувати біль при остеоартриті та знижувати потяг до алкоголю.

Водночас лікарі попередили про можливі побічні ефекти, серед них – підвищений ризик ішемічної нейропатії зорового нерва, проблеми із підшлунковою залозою та, у рідкісних випадках, летальні наслідки.