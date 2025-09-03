Нові дані про Ozempic і Mounjaro: не лише схуднення, а й вплив на серце
- Препарати семаглутид і тірзепатид, відомі як Ozempic, Wegovy та Mounjaro, знижують ризик тяжких серцевих захворювань та передчасної смерті.
- Дослідження показало, що семаглутид знижує ймовірність госпіталізації чи смерті на 42%, а тірзепатид – на 58% серед пацієнтів з ожирінням, діабетом 2-го типу та серцевою недостатністю HFpEF.
Препарати семаглутид і тірзепатид, які відомі під торговими назвами Ozempic, Wegovy та Mounjaro, можуть значно знизити ризик тяжкого перебігу серцевих захворювань і передчасної смерті.
Про це свідчать результати нового дослідження, представленого на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів у Мадриді та опублікованого в журналі JAMA, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Чи повертається вага після припинення застосування препаратів проти ожиріння
Чому це важливі дані?
У світі понад 60 мільйонів людей страждають на серцеву недостатність, найпоширенішу форму якої – HFpEF (серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду).
Хоч раніше вчені вже показали, що препарати для зниження ваги можуть полегшувати симптоми цього захворювання, вплив на ризик тяжкого перебігу чи передчасної смерті у великих популяціях досі не досліджували.
Що нового виявили науковці?
Науковці з Mass General Brigham проаналізували дані понад 90 тисяч пацієнтів з ожирінням, діабетом 2-го типу та серцевою недостатністю HFpEF. Виявилось, що у тих, хто приймав семаглутид (Ozempic та Wegovy), ймовірність госпіталізації чи смерті була на 42% нижча, а для тірзепатиду (Mounjaro) – на 58% порівняно з групою плацебо.
"Попри серйозний тягар захворюваності та смертності від HFpEF, сучасні варіанти лікування обмежені. Наші результати показують, що препарати, спрямовані на GLP-1, можуть стати важливим варіантом терапії для таких пацієнтів", – прокоментував результати доктор Нільс Крюгер, автор дослідження.
Що відомо про препарати для схуднення?
- Препарати для схуднення та лікування діабету спершу були розроблені для імітації дії гормону GLP-1, який створює відчуття ситості. Згодом учені виявили, що ліки ефективні і при інших станах.
- Зокрема, сприяють зниженню ризику хронічних хвороб нирок, інфекцій, порушень психічного здоров'я, деменції та навіть деяких видів раку.
- Крім того, Ozempic та Wegovy можуть полегшувати біль при остеоартриті та знижувати потяг до алкоголю.
Водночас лікарі попередили про можливі побічні ефекти, серед них – підвищений ризик ішемічної нейропатії зорового нерва, проблеми із підшлунковою залозою та, у рідкісних випадках, летальні наслідки.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.