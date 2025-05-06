Встановлення інвалідності за кордоном: як і де можна пройти оцінювання

З 1 січня 2025 року в Україні стартувала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка прийшла на зміну медико-соціальним експертним комісіям (МСЕК). Ця процедура поширюється і на громадян, які наразі мешкають за межами країни.

Оцінювання можуть пройти українці, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном і мають діагностовані стійкі чи незворотні порушення здоров’я, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

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Ця процедура передбачена для випадків:

наявності тривалих (не менш як рік) або значних порушень функціонування організму, які можуть призвести до скорочення тривалості життя;

наближення терміну повторного огляду, що раніше був призначений МСЕК чи новою експертною командою;

необхідності встановити або змінити статус інвалідності.

Оцінювання у країнах із міждержавними угодами

Україна має чинні домовленості у сфері соціального захисту з такими державами: Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія.

Українці, які проживають у зазначених країнах і планують отримувати соціальні виплати, можуть проходити оцінювання дистанційно.

Етапи проходження оцінки функціонування за кордоном:

Відповідний орган країни перебування передає заповнені медичні формуляри та інші документи до Пенсійного фонду України. Центр оцінки функціонального стану забезпечує переклад медичних матеріалів українською (за потреби). Експертна комісія розглядає подані документи. Прийняте рішення передають до Пенсійного фонду України.

Потрібно враховувати, що міжнародні договори не визначають процедуру розгляду документів у нашій країні – ці питання регулюються українським законодавством.

Як відбувається оцінювання у країнах, де немає угод з Україною

Для громадян, які проживають у державах без відповідних договорів з Україною, діє загальна процедура згідно з українським законодавством.

Для цього необхідно:

зібрати медичну документацію (встановлений діагноз згідно МКХ-10, характеристика функціональних порушень, результати діагностики та лабораторних аналізів, виписки, консультації лікарів тощо); перекласти всі документи українською мовою; відправити документацію поштою до України або передати особистому лікарю (можна скористатися електронними каналами зв’язку).

Після отримання документів лікар створює направлення на оцінку. Далі спеціалізована комісія в Україні аналізує справу й обирає форму оцінювання – дистанційну чи телемедичну, залежно від повноти наданих даних.

Медичні документи, видані на території Росії чи Білорусі, до розгляду не приймаються – це правило діє для всіх випадків, без винятків.

У разі виникнення труднощів рекомендується звернутися до консульської установи або посольства України у країні перебування.

Документи, видані МСЕК до впровадження нової системи, продовжують бути чинними до закінчення строку їхньої дії. Оновлювати оцінку без законних чи медичних підстав не потрібно.