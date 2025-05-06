Оцінювання можуть пройти українці, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном і мають діагностовані стійкі чи незворотні порушення здоров’я, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
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Ця процедура передбачена для випадків:
- наявності тривалих (не менш як рік) або значних порушень функціонування організму, які можуть призвести до скорочення тривалості життя;
- наближення терміну повторного огляду, що раніше був призначений МСЕК чи новою експертною командою;
- необхідності встановити або змінити статус інвалідності.
Оцінювання у країнах із міждержавними угодами
Україна має чинні домовленості у сфері соціального захисту з такими державами: Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія.
Українці, які проживають у зазначених країнах і планують отримувати соціальні виплати, можуть проходити оцінювання дистанційно.
Етапи проходження оцінки функціонування за кордоном:
- Відповідний орган країни перебування передає заповнені медичні формуляри та інші документи до Пенсійного фонду України.
- Центр оцінки функціонального стану забезпечує переклад медичних матеріалів українською (за потреби).
- Експертна комісія розглядає подані документи.
- Прийняте рішення передають до Пенсійного фонду України.
Потрібно враховувати, що міжнародні договори не визначають процедуру розгляду документів у нашій країні – ці питання регулюються українським законодавством.
Як відбувається оцінювання у країнах, де немає угод з Україною
Для громадян, які проживають у державах без відповідних договорів з Україною, діє загальна процедура згідно з українським законодавством.
Для цього необхідно:
- зібрати медичну документацію (встановлений діагноз згідно МКХ-10, характеристика функціональних порушень, результати діагностики та лабораторних аналізів, виписки, консультації лікарів тощо);
- перекласти всі документи українською мовою;
- відправити документацію поштою до України або передати особистому лікарю (можна скористатися електронними каналами зв’язку).
Після отримання документів лікар створює направлення на оцінку. Далі спеціалізована комісія в Україні аналізує справу й обирає форму оцінювання – дистанційну чи телемедичну, залежно від повноти наданих даних.
Медичні документи, видані на території Росії чи Білорусі, до розгляду не приймаються – це правило діє для всіх випадків, без винятків.
У разі виникнення труднощів рекомендується звернутися до консульської установи або посольства України у країні перебування.
Документи, видані МСЕК до впровадження нової системи, продовжують бути чинними до закінчення строку їхньої дії. Оновлювати оцінку без законних чи медичних підстав не потрібно.