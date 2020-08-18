У Харківській області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою. Дітям 2, 5, 6 і 8 років, їх госпіталізували у токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, пишуть місцеві ЗМІ

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Діти з різних сімей, вони гуляли на вулиці, знайшли щурячу отруту та з'їли її. Легкий ступінь у всіх чотирьох. З трьома мамами їх госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню,

– повідомив Забашта.

На місце події також прибула поліція. Силовики з'ясували, що діти гралися біля будинку, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти.

До слова, щомісяця до лікарні госпіталізують 15-20 дітей, які випили якусь агресивну речовину. Такі отруєння є небезпечними, а тому слід пояснювати дітям небезпеку вживання невідомих речовин.

В жодному разі самостійно не викликати блювання! Якщо дитина отруїлася побутовою хімією, хімічна речовина спричинить ще більші опіки стравоходу.