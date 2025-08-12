Яка причина спалаху?

Про це повідомила директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко, передає 24 Канал. За її словами, загалом захворіли 53 особи.

Під час вибіркового обстеження норовірус підтвердили у 12 дітей, одного працівника табору та у воді з кулера. Частина постраждалих уже виписана з лікарень, інші продовжують лікування.

Медики нагадують, що використання води гарантованої якості та кип’ятіння водопровідної допомагають запобігти подібним інфекціям, а воду з невідомих джерел вживати не можна.

Що відомо про норовірус Норовірус спричиняє гостру кишкову інфекцію – гастроентерит, симптоми якого з'являються через 12 – 48 годин після зараження. Серед них – діарея, блювота, біль у животі, спазми, підвищена температура, головний біль і ломота у м'язах. Через втрату рідини можливе зневоднення.

Детальніше про випадок?

Адміністрація Friendly Camp 10 серпня повідомила про тимчасове призупинення роботи закладу для перевірки всіх етапів своєї діяльності. Власники пообіцяли повернути батькам повну вартість путівок і компенсувати витрати на лікування, медикаменти, транспорт та медичні аналізи.

Отруєння сталося 4 серпня. До поліції звернулися батьки дітей, які скаржилися на нудоту, блювоту, біль у животі та діарею. У таборі перебували 130 дітей віком від 7 до 17 років. Постраждалих доставили до медзакладів із різних областей. Поліція та прокуратура розслідують інцидент.