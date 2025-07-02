У Вінницькій області сталося масове отруєння шаурмою: до лікарні потрапило 25 людей
- У Калинівці тимчасово закрили заклад швидкого харчування після отруєння 25 осіб, серед яких 7 дітей, шаурмою.
- Спеціалістів не допустили до інспекції, власнику загрожує штраф, поліція розпочала розслідування інциденту.
- Зразки страв передано до лабораторії, попередні результати очікуються 2 липня, заклад залишається зачиненим.
- Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.
У місті Калинівка на Вінниччині тимчасово закрили заклад швидкого харчування після того, як 25 осіб, серед яких 7 дітей, потрапили до лікарні із симптомами харчового отруєння.
За попередніми даними, причиною погіршення здоров'я стала шаурма, придбана саме у цьому закладі, пише 24 Канал з посилання на Суспільне.
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Отруєння шаурмою в Калинівці
Як повідомив заступник керівника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк, спеціалістів не допустили до проведення інспекції. Через це складено адміністративний протокол про порушення закону щодо контролю за безпечністю харчових продуктів. Власнику закладу може загрожувати штраф у розмірі 56 тисяч гривень.
Зі слів Ігоря Матковського, директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, зразки страв, які могли стати джерелом інфекції, вже передано до лабораторії. Попередні результати аналізів очікуються 2 липня.
Поліція Вінницької області розпочала розслідування інциденту. За словами речниці поліції Заріни Маєвської, наразі встановлюються всі обставини події, проводяться санітарно-епідеміологічні та лабораторні перевірки.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – йдеться про порушення санітарних правил, що призвело до масового отруєння.
На цей момент заклад громадського харчування, де готували ймовірно небезпечні страви, залишається зачиненим. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
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