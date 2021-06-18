Масове отруєння людей у Харкові: кількість постраждалих зросла до 45

У Харкові сталося масове отруєння, ймовірно, після споживання суші у 2 місцевих закладах. Кількість постраждалих зросла до 45.
Про чергове зростання кількості людей, які постраждали внаслідок отруєння у ресторанах Харкова, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Постраждалих від отруєння стало більше
17 червня у місті Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів),
– йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що кількість людей, які отруїлися у ресторанах зросла до 34. "Маємо 22 дорослих та 12 дітей. Всі у середньому стані – хтось ще в лікарні, когось вже прокапали й відпустили додому", – розповів Сидоренко.
За його словами, обидва ресторани не працюють, там провели дезінфекцію та відібрали зразки всіх продуктів.
Деталі масового отруєння у Харкові
- Отруїтися люди могли їжею з мережі ресторанів "Якіторія" та "Мафія". Більша частина гостей обох закладів їла суші, які містять лосось.
- Держпродспоживслужба рекомендувала закрити ці ресторани до кінця розслідування.