Про чергове зростання кількості людей, які постраждали внаслідок отруєння у ресторанах Харкова, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Постраждалих від отруєння стало більше

17 червня у місті Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів),

– йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що кількість людей, які отруїлися у ресторанах зросла до 34. "Маємо 22 дорослих та 12 дітей. Всі у середньому стані – хтось ще в лікарні, когось вже прокапали й відпустили додому", – розповів Сидоренко.

За його словами, обидва ресторани не працюють, там провели дезінфекцію та відібрали зразки всіх продуктів.

Деталі масового отруєння у Харкові