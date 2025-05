Скільки потрібно спати: вчені спростували загальноприйняті норми

Скільки годин сну потрібно людині для доброго самопочуття? Виявляється, однозначної відповіді не існує. Нове міжнародне дослідження з’ясувало, що оптимальна тривалість сну суттєво відрізняється залежно від країни та культурних звичок.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що оптимальна тривалість сну залежить від країни проживання, повідомляє 24 Канал.

Скільки потрібно спати

Аналізуючи дані про якість сну та стан здоров’я майже 5000 учасників із 20 різних країн, науковці виявили суттєві відмінності у кількості сну, необхідного для гарного самопочуття у різних культурах. Це ставить під сумнів поширену думку про універсальну "норму" сну для всіх.

Поширена порада спати 8 годин може бути не універсальною. Наші результати свідчать про те, що рекомендації щодо тривалості сну повинні враховувати культурні особливості. Єдиної норми для всіх не існує,

– зазначає професор соціальної та культурної психології Стівен Хайне з Університету Британської Колумбії

Дослідження підтвердило висновки попередніх робіт: потреба у сні сильно відрізняється залежно від країни. Наприклад, середня тривалість сну в Японії становить 6 годин 18 хвилин, у Франції – 7 годин 52 хвилини, а в Канаді – 7 годин 27 хвилин.

Як це впливає на здоровʼя

Якщо раніше вважалося, що менша кількість сну негативно впливає на здоров’я, то нові дані це спростовують: не знайдено доказів, що жителі країн, де сплять менше, мають гірше здоров'я, ніж ті, хто спить більше.

"Найкраще самопочуття спостерігалося у тих, чия тривалість сну найбільше відповідала культурній нормі їхньої країни. Це свідчить про те, що ідеальна тривалість сну визначається скоріше культурними стандартами, ніж універсальними біологічними потребами", – розповіла докторка Крістін Оу зі школи медсестер Університету Вікторії.

Автори дослідження наголошують, що у всіх досліджених країнах люди в середньому сплять на годину менше, ніж вважається ідеальним у їхній культурі.

Врешті, науковці закликають враховувати культурні відмінності під час розробки рекомендацій щодо сну та адаптувати їх до особливостей різних груп населення. Дані для дослідження були зібрані серед мешканців Північної та Південної Америки, Європи, Азії й Африки.