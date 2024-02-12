25-річна Олександра перемогла гострий лейкоз і стала мамою
Джерело:МОЗ
Олександра Рибак перемогла гострий лімфобластний лейкоз і у 25 стала мамою. Її історія приклад жаги до життя, надії на одужання.
Історію українки розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України. Там наголосили, що рак не перешкода для материнства.
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Три роки боротьби з недугою
У відомстві розповіли, що про те, що у неї рак Олександра дізналась не відразу.
"Вона завжди була активною, багато займалася плаванням. У якийсь момент дівчина почала відчувати біль у ребрах і значну втому", – ідеться у повідомленні.
Уже, коли стало відомо про хворобу, розпочалась боротьба, шлях одужання тривав три роки: півтора року лікування в лікарні та ще півтора – прийом сухої хімії у формі таблеток.
Дівчина відчувала підтримку
Сама Саша розповіла, що з самого початку була налаштована боротися і не дозволяла думати, що щось може піти не так.
"Однак були й хвилини відчаю. Коли довелося обрізати волосся і я довго не могла дивитися в дзеркало, на вулицях ловила на собі погляди інших людей", – поділилась дівчина.
Олександра розповіла, що відчувала сильну підтримку в стінах лікарні серед лікарів, волонтерів, медсестер.
Рак не перешкода материнству
Разом із Сашею лікувалися й інші дівчата. Наразі вони стали подругами, адже постійно спілкуються, підтримують одна одну. Усі стали мамами – ще один доказ того, що навіть рак не перешкоджає материнству.
Я б сказала, що боротьба з онкохворобою – це як плавання у відкритому океані. Поки ти гребеш – ти на плаву. А ще дуже важливо – мріяти, любити, посміхатися,
– каже Олександра.
Дівчина наголошує, що кожному важливо дбати про своє здоров'я, а тому закликала вчасно обстежуватися, адже час у лікуванні раку – є вирішальним фактором.