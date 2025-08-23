Влітку на столі часто з'являються огірки та кабачки, адже обидва овочі легкі, соковиті й кориснів. Проте попри схожість, вони суттєво відрізняються за складом та користю для організму.

Чим відрізняються овочі?

Огірок освіжає й допомагає відновити водний баланс, тоді як кабачок забезпечує більше клітковини, вітамінів та мінералів. Дієтологи пояснили, чим відрізняються ці овочі та який краще обрати залежно від потреб організму, передає 24 Канал.

Огірок – чемпіон зі зволоження. Він складається на 96% з води, тож чудово втамовує спрагу, особливо у спеку. Кабачок теж багатий на воду (94%), але під час термічної обробки її частина втрачається.

Кабачок має більше клітковини. У 100 грамах кабачка без шкірки – близько 0,8 грама клітковини, тоді як у такій же порції огірка – лише 0,5 грама. Саме шкірка містить найбільше корисних волокон, тому краще вживати овочі немитими й неочищеними.

Які вітаміни та мінерали містять?

Кабачок випереджає огірок за вмістом калію, магнію, фолієвої кислоти та вітамінів A, C і E. Проте огірок лідирує у вмісті вітаміну K, важливого для здоров'я кісток і нормального згортання крові.

Якщо говорити про переваги у приготуванні, то огірки зазвичай їдять сирими або маринованими. А от кабачок більш універсальний – його можна смажити, тушкувати, запікати, додавати в супи, салати, навіть у випічку.

Тож, і огірок, і кабачок заслуговують на місце у вашому меню. Додаючи різні овочі, ви забезпечуєте організм ширшим спектром поживних речовин і підтримуєте здорову мікрофлору кишківника.