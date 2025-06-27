Одноразки чи звичайні цигарки – що шкідливіше

Нове дослідження фахівців-токсикологів та хіміків зі США виявило тривожну небезпеку, пов'язану з використанням одноразових електронних сигарет. Виявилося, що в їхніх парах містяться небезпечні для здоров'я концентрації важких металів та металоїдів – часто навіть вищі, ніж у димі звичайних сигарет.

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