Раніше вчені вже зазначали, що в заправних електронних сигаретах минулих поколінь нагрівальні елементи виділяють у рідину такі метали, як нікель, хром та інші. Вдихання цих речовин може сприяти розвитку різних захворювань – від онкології до хронічних хвороб легень, пише 24 Канал з посилання на ACS Central Science.
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Нове дослідження одноразових вейпів
У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Дейвісі вирішила з'ясувати, наскільки безпечні одноразові вейпи, що завойовують популярність у молоді. Ці пристрої не вимагають дозаправки, розраховані на обмежену кількість затяжок і після використання викидаються.
Експерти проаналізували сім моделей одноразових електронних сигарет, представлених на американському ринку, від таких брендів, як Esco Bar, Flum Pebble та ELF Bar. Уже на етапі вивчення рідини всередині з'ясувалося, що в ній містяться іони металів та металоїдів – іноді навіть до початку експлуатації пристрою.
У деяких зразках виявили підвищену кількість свинцю та сурми, що, ймовірно, потрапляють у рідину з внутрішніх елементів, виготовлених із бронзи з домішкою свинцю.
Токсичні метали у парах
Далі вчені імітували процес вейпінгу: кожна електронна сигарета "випаровувала" від 500 до 1500 затяжок. Аналіз показав, що пари містять помітно підвищені рівні іонів міді, цинку та свинцю вже з перших затяжок, а в міру використання зростали концентрації нікелю, хрому та сурми. Причому рівень металів помітно відрізнявся від моделі до моделі.
Порівнявши свої дані з результатами попередніх досліджень, вчені дійшли невтішного висновку: одноразові електронні сигарети виділяють більшу кількість токсичних металів, ніж заправні вейпи минулих років. Особливо тривожними виявилися показники однієї з моделей – за добу використання вона виділяла стільки свинцю, скільки людина отримує, викуривши двадцять пачок звичайних сигарет!
У деяких пристроях рівень нікелю та сурми досягав значень, здатних спровокувати розвиток онкологічних захворювань. У чотирьох моделях концентрації свинцю та нікелю виявилися настільки високими, що можуть викликати інші тяжкі патології.
Автори дослідження підкреслюють: їхня робота охопила лише невеликий сегмент ринку – були протестовані вейпи всього трьох брендів із десятків представлених у продажу. Результати викликають занепокоєння та свідчать про термінову необхідність посилення контролю над виробництвом та реалізацією подібних пристроїв, а також про інформування підлітків та молоді про потенційні ризики.