В одеському дитячому центрі "Молода гвардія" знову спалах коронавірусу

У дитячому таборі "Зоряний", що входить до центру "Молода гвардія", знову зафіксували спалах COVID-19. сім дітей батьки вже забрали додому, всі інші – на ізоляції.

Наразі COVID-19 підтвердився у 14 дітей. Про ще один спалах коронавірусу в дитячому таборі розповіли в Центрі контролю і профілактики захворювань Одещини 8 жовтня.

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Багатьох дітей батьки забрали додому

У таборі "Зоряний", який входить до складу центру "Молода гвардія", заразилися 14 дітей. 7 з них – батьки забрали додому. Інші хворі залишилися на ізоляції.

Повідомляють, що спалах в "Молодій гвардії" зафіксували ще 27 вересня. Там уже провели епідеміологічне розслідування.

Спалах коронавірусу в "Молодій гвардії" у серпні

Спалах коронавірусу у таборі зафіксували 17 серпня. Коронавірус виявили у 44 дітей та 3 вихователів. Хворих ізолювали, а табір закрили на карантин.

Вже наступного дня COVID-19 виявили у 60 людей, 50 з яких – діти, а решта 10 – вихователі. До одеської лікарні №3 госпіталізували 8 дітей.

Наступного дня коронавірус підтвердили у ще 6 дітей та одного вихователя. Кількість хворих зросла до 67.

20 серпня COVID-19 підтвердили у 11 вихователів та 59 дітей. До лікарні госпіталізували ще одну дитину.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил і норм щодо запобігання хворобі.





Хворих на коронавірус виявили також в санаторіях "Куяльник" і "Хаджибей". Там зафіксували випадки інфікування як серед персоналу, так і серед відпочивальників.