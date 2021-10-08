В одеському дитячому центрі "Молода гвардія" знову спалах коронавірусу
8 жовтня 2021 , 16:52Читать новость на русском
Джерело:8NEWS
У дитячому таборі "Зоряний", що входить до центру "Молода гвардія", знову зафіксували спалах COVID-19. сім дітей батьки вже забрали додому, всі інші – на ізоляції.
Наразі COVID-19 підтвердився у 14 дітей. Про ще один спалах коронавірусу в дитячому таборі розповіли в Центрі контролю і профілактики захворювань Одещини 8 жовтня.
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Багатьох дітей батьки забрали додому
У таборі "Зоряний", який входить до складу центру "Молода гвардія", заразилися 14 дітей. 7 з них – батьки забрали додому. Інші хворі залишилися на ізоляції.
Повідомляють, що спалах в "Молодій гвардії" зафіксували ще 27 вересня. Там уже провели епідеміологічне розслідування.Зверніть увагу!
Спалах коронавірусу в "Молодій гвардії" у серпні
- Спалах коронавірусу у таборі зафіксували 17 серпня. Коронавірус виявили у 44 дітей та 3 вихователів. Хворих ізолювали, а табір закрили на карантин.
- Вже наступного дня COVID-19 виявили у 60 людей, 50 з яких – діти, а решта 10 – вихователі. До одеської лікарні №3 госпіталізували 8 дітей.
- Наступного дня коронавірус підтвердили у ще 6 дітей та одного вихователя. Кількість хворих зросла до 67.
- 20 серпня COVID-19 підтвердили у 11 вихователів та 59 дітей. До лікарні госпіталізували ще одну дитину.
- Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил і норм щодо запобігання хворобі.
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