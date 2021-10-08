Наразі COVID-19 підтвердився у 14 дітей. Про ще один спалах коронавірусу в дитячому таборі розповіли в Центрі контролю і профілактики захворювань Одещини 8 жовтня.

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Багатьох дітей батьки забрали додому

У таборі "Зоряний", який входить до складу центру "Молода гвардія", заразилися 14 дітей. 7 з них – батьки забрали додому. Інші хворі залишилися на ізоляції.

Повідомляють, що спалах в "Молодій гвардії" зафіксували ще 27 вересня. Там уже провели епідеміологічне розслідування.

Зверніть увагу! Хворих на коронавірус виявили також в санаторіях "Куяльник" і "Хаджибей". Там зафіксували випадки інфікування як серед персоналу, так і серед відпочивальників.

Спалах коронавірусу в "Молодій гвардії" у серпні