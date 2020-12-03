Ситуація в одеській лікарні №5 залишається критичною. Через велике навантаження та нестачу обладнання пацієнти помирають просто в палатах від нестачі кисню, а їх тіла по кілька годин лежать поряд із живими людьми. Волонтери публікують моторошні фото на підтвердження своїх слів, але в Одеській ОДА проблеми не бачать.

Позиція Одеської ОДА

У департаменті охорони здоров'я Одеської ОДА назвали фейком заяви про колапс в одеській міській лікарні № 5. Про це повідомила очільниця департаменту Наталія Одарій-Захар'єва, пише "Думська".

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У нас працюють морги, так, вони значно заповнені, але Автобаза санітарного транспорту в силі вивезти тіло. В цьому немає проблем. Якщо і був якийсь момент, коли тіло не встигли забрати, прошу вибачення,

– заявила вона.

Однак одеські медики заяву Одарій-Захар'євої спростовують. Співробітник швидкої допомоги розповів, що під час госпіталізації пацієнтів бачив накриті ковдрами тіла в коридорах і палатах лікарні. Він підкреслив, що одеська лікарня №5 не готова до подібного навантаження. Там немає відповідного приміщення, де можна зберігати таку кількість тіл.

За даними ще одного джерела в медичних колах, лише 22 листопада у реанімації філії лікарні № 5 померли 8 осіб. В Одеській міськраді заперечують це.

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Що відомо про колапс в одеській лікарні

В Одесі склалася критична ситуація з госпіталізацією пацієнтів з коронавірусом. За повідомленнями волонтерів, міська лікарня № 5 на 90 ліжко-місць заповнилася за 1,5 дня після відкриття.

з госпіталізацією пацієнтів з коронавірусом. За повідомленнями волонтерів, міська лікарня № 5 на 90 ліжко-місць заповнилася за 1,5 дня після відкриття. У самій лікарні не вистачає медперсоналу, а пацієнти та їхні родичі спостерігали картину з несвоєчасним вивезенням тіл померлих, які лежали в холі й палатах.

Після шокуючих фотографій з лікарні родичі пацієнтів спробували прорватися всередину медустанови. Тому військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону територію лікарні.

Про коронавірус в Україні – читайте за посиланням.