В Одеській області у чоловіка підозрюють сибірську виразку
У селі Фараонівка Саратського району Одеської області у чоловіка, який займався обробленням м'яса, зафіксовано підозру на сибірську виразку.
Про це пише видання Odessa Online з посиланням на cлова заступника директора регіонального лабораторного центру МОЗ України Сергія Дементьєва.
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Підозра на сибірську виразку зафіксовано в селі Фараонівка. Чоловік займався обробленням туш і захворювання має швидше за все професійний характер. На цей час на місці проводяться протиепідемічні заходи,
– заявив Дементьєв.
За його словами, всі контактні особи перевірені і вони здорові.
Наразі у чоловіка відібрано біологічний матеріал, який відправлений на діагностику.
Гостра інфекційна хвороба тварин і людини, що протікає переважно у вигляді шкірної форми, значно рідше – в легеневій і кишковій формах з явищами сепсису.
У світі цю хворобу називають антракс, що з грецької означає "вугілля". Ця назва вдало характеризує головні ураження недуги: струпи чорного кольору на шкірі. В Україні сибірка має такі назви: телій, гербарець, жабур.
Сибірка в Україні: що відомо
В Україні ця хвороба востаннє з'являлася у жовтні 2018 року. Тоді в Одеській області під час забою худоби шкірну форму антраксу підхопили п'ятеро людей. Дослідження також показали, що сибірка "жила" в м'ясі тварин і ґрунті у дворі, де забивали хвору худобу.
Вже наприкінці жовтня 2019 року сибірку запідозрили в 14-річної мешканки Тернопільщини. Такі думки у лікарів з'явилися через рану темного кольору на ключиці дівчинки. Але цей діагноз не підтвердився.