В Одесі на заводі крабових паличок спалах COVID-19: інфіковані працівники виходили на роботу

Співробітники Чорноморського відділення поліції Одеської області розслідують обставини і причини інфікування коронавірусів 36 працівників компанії "Аквафрост", що спеціалізується на виготовленні крабових паличок.

Про це під час брифінгу заявив керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех, пише 24 канал.

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Нагадаємо, що компанія "Аквафрост", торгова марка якого називається "Водный мир", є одним з лідерів ринку морепродуктів України. Їхня продукція також експортується за кордон.

За його словами, співробітники компанії, інфіковані коронавірусом, продовжували виходити на роботу.

Виникла надзвичайна подія у компанії 'Аквафрост', у якій на сьогодні виявлено 36 працівників у яких підтверджено захворювання на COVID-19. До поліції надійшла достовірна інформація, яка перевірена,

– повідомив Бех.

Він зазначив, що ні адміністрацією, ні власниками заводу не було вжито належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний.

"Крім того, хвороба у подальшому почала розповсюджуватися. Внесено кримінальне провадження за ч. 1ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил та норм)", – додав він.