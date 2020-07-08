Епідеміологи Одеського обласного лабораторного центру за останні декілька днів зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19 у регіоні. Так, 8 липня добовий приріст хворих становив +85, тоді як це ще 6 липня в області було +15 випадків інфікування.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

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Переважну більшість випадків зафіксовано у місті Одеса (13), Білгород-Дністровському районі (17), Болградському районі (6), м. Ізмаїл (4), Арцизькому (6) та Іванівському (5) районах.

Всього в Одеській області виявили 1984 хворих на COVID-19, з них "активних" – 50%.

Спалахи можуть бути спровоковані порушеннями карантину на пляжах

Як відомо, на вихідних 27 – 28 червня на пляжах та клубах Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників, що є порушенням карантину. Контролювати це повинні органи місцевого самоврядування.

За даними головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, поки немає даних, скільки людей поїхали з Одеси хворими на COVID-19. Потрібно, щоб пройшов певний період часу. Адже в коронавірусної хвороби є інкубаційний період, який триває 14 днів.

МОЗ потім ретроспективно проаналізує випадки захворювання на території України, аби вияснити, скільки з інфікованих було на відпочинку. І визначити, чи пов’язаний випадок коронавірусної хвороби з відпочинком в Одесі, чи ні.