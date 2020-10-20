В Одесі відмовлялися госпіталізувати важкохворого з COVID-19 через онкологію. Натомість онкологічний центр просто не приймає пацієнтів зі швидкої допомоги ввечері. В цей момент чоловік задихався, а волонтери намагались знайти йому кисень.

Про трагічний випадок на свої сторінці у фейсбуці розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова.

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У диспетчерській онкохворому з критичною сатурацією порадили звернутися до сімейного лікаря. На опублікованому волонтеркою відеозаписі чути, як хворий задихається і ледь розмовляє. За словами медика, у них немає кисню, а онкоцентр не приймає ввечері хворих через швидку.

Якщо у вас онкологія і вам не пощастило захворіти на COVID-19 – ви приречені. У держави немає для вас кисню, а онкоцентр працює від 9 ранку... Вам телефоном допоможе сімейний лікар. Напевно, він зможе телефоном передати вам кисень,

– написала Ножевнікова.

У підсумку волонтерам вдалося дочекатися машину швидкої допомоги з киснем. Втім, попри реанімацію пацієнт помер просто у швидкій.

Ножевнікова розповіла, що у медиків закінчилися кисневі концентратори, а наступна партія повинна прибути не раніше ніж через тиждень.

З екранів звучить впевнене "у нас все добре"… А у нас закінчилися концентратори. А наступна партія через тиждень. І ми не можемо допомогти зараз дихати тим, від кого відхрестилося держава,

– додала вона.