В Одесі від коронавірусу помер капітан судна "Софія", яке кілька тижнів тому прибуло у порт "Південний". 11 липня на сухогрузі ввели карантин через спалах COVID-19.

Тоді недугу виявили у більшості членів екіпажу. Хворих ушпиталили до обласної клінічної лікарні. Про це повідомляє "Українське радіо".

До теми В одеський порт зайшов грецький корабель: половина його екіпажу хвора на COVID-19

Згодом, 23 липня капітана судна перевели до приватної клініки. Лікарі боролися за його життя. Але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося: про його смерть повідомили 9 серпня.

Як повідомили медики, у померлого капітана виявили гостре респіраторне захворювання, двосторонню полісегментарну пневмонію, хронічну хворобу нирок та подагру. Він був росіянином, жителем Санкт-Петербурга.

Що відомо про судно "Софія"

Корабель "Софія", який ходить під прапором Ліберії, зайшов у порт "Південний" на початку липня. Спочатку капітан повідомив про 3 членів екіпажу із симптомами коронавірусу. Після обстеження виявилося, що 10 з 14 моряків – хворі.

Довідка. Після евакуації моряків судно продезінфікували та повністю змінили екіпаж. Вже з новим капітаном корабель вирушив до Туреччини, зараз він перебуває у Середземному морі.