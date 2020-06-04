В Одесі від COVID-19 померла жінка, ПЛР-тести якої двічі були негативними
В Одесі від коронавірусу COVID-19 померла 83-річна жінка, в якої два ПЛР-тести показали негативний результат. Їх жінці робили 21 та 26 травня.
Смерть від COVID-19 їй діагностували 1 червня вже під час третього ПЛР-дослідження, повідомляє УНІАН.
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Під час госпіталізації у жінки була лихоманка, а згодом сталась шлункова кровотеча через наявну у хворої супутню хворобу.
Довідка. Станом на 4 червня на Одещині – 913 хворих на коронавірус. 17 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Одужати вдалося 231 людині.
Зазначимо, що показник летальності внаслідок коронавірусу на території України зріс. 30 квітня він становив 2,5%, а на початку червня становить вже 3%.
Коронавірус в Україні: що відомо
- За минулу добу в Україні виявили 588 випадків коронавірусної хвороби. Тож кількість хворих на COVID-19 на території країни від початку пандемії зросла до 25 411 людей.
- Померли від недуги за останню добу ще 12 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Число тих, що одужали від недуги, в чотири рази більше, аніж минулої доби – 602.