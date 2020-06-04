В Одесі від коронавірусу COVID-19 померла 83-річна жінка, в якої два ПЛР-тести показали негативний результат. Їх жінці робили 21 та 26 травня.

Смерть від COVID-19 їй діагностували 1 червня вже під час третього ПЛР-дослідження, повідомляє УНІАН.

Зверніть увагу В Україні вже понад 700 померлих від COVID-19: де найбільше жертв

Під час госпіталізації у жінки була лихоманка, а згодом сталась шлункова кровотеча через наявну у хворої супутню хворобу.

Довідка. Станом на 4 червня на Одещині – 913 хворих на коронавірус. 17 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Одужати вдалося 231 людині.

Зазначимо, що показник летальності внаслідок коронавірусу на території України зріс. 30 квітня він становив 2,5%, а на початку червня становить вже 3%.

Коронавірус в Україні: що відомо