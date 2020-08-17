Одеса від 17 серпня потрапила у жовту зону карантину. Через це у курортному місті ввели нові обмеження.

В місті Одеса та в області погіршилась епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Нині у лікарнях Одеси перебувають 253 пацієнти з COVID-19, повідомляє 24 канал.

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Втім, у червону зону на Одещині потрапило лише місто під назвою Біляївка.

Комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міськради ще 13 серпня прийняла рішення посилити карантинні обмеження. Вони вступили в дію 17 серпня та триватимуть 14 днів, після чого комісія їх знову перегляне.

Які обмеження ввели в Одесі

У приміщеннях відтепер можна перебувати тільки в медичних масках і респіраторах.

Перевізникам дозволяється перевозити пасажирів тільки на місцях для сидіння. Стоячі місця використовувати не можна.

Зали кінотеатрів можуть бути заповнені не більш ніж на 50%.

Заборонено відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Виняток існує лише для тих установ, які надають кризові послуги.



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