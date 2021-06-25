В Одесі моряк захворів на малярію: спершу підозрювали COVID-19

25 червня 2021 , 16:26
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Джерело:

"7 канал"

З приватної клініки в Одеську інфекційну лікарню поступив пацієнт із малярією. Спершу лікарі вважали, що в нього коронавірус.

Цю інфекцію виявили в чоловіка 25 червня. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в інфекційній лікарні.

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Що відомо про цей випадок

  • Захворів на цю хворобу 42-річний чоловік.
  • Захворілий є моряком, який ходив у рейс.
  • Коли провели аналіз крові, виявилось, що коронавірусу в нього немає.
  • Однак медики помітили збудники малярії.
  • Ймовірно, це через те, що чоловік не приймав протималярійні препарати.
  • Наразі невідомо, де саме він заразився цією хворобою. 

Чи було таке раніше

Видання "Траса 95" 17 травня повідомило, що на Одещині 2 моряки захворіли на малярію. Вони обоє заходили в порти країн Африки.

Спершу чоловіків госпіталізували. Згодом стало відомо, що стан одного з них був надто критичним. Тому 31-річний моряк помер.

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Автор: Олександр Марчак