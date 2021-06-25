В Одесі моряк захворів на малярію: спершу підозрювали COVID-19
25 червня 2021 , 16:26Читать новость на русском
Джерело:"7 канал"
З приватної клініки в Одеську інфекційну лікарню поступив пацієнт із малярією. Спершу лікарі вважали, що в нього коронавірус.
Цю інфекцію виявили в чоловіка 25 червня. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в інфекційній лікарні.
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Що відомо про цей випадок
- Захворів на цю хворобу 42-річний чоловік.
- Захворілий є моряком, який ходив у рейс.
- Коли провели аналіз крові, виявилось, що коронавірусу в нього немає.
- Однак медики помітили збудники малярії.
- Ймовірно, це через те, що чоловік не приймав протималярійні препарати.
- Наразі невідомо, де саме він заразився цією хворобою.
Чи було таке раніше
Видання "Траса 95" 17 травня повідомило, що на Одещині 2 моряки захворіли на малярію. Вони обоє заходили в порти країн Африки.
Спершу чоловіків госпіталізували. Згодом стало відомо, що стан одного з них був надто критичним. Тому 31-річний моряк помер.Зверніть увагу! Малярія – це одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань у світі. Воно найчастіше передається в організм людини через укус комарів. Які симптоми, профілактика та лікування цього захворювання – за посиланням.