В Одесі моряк захворів на малярію: спершу підозрювали COVID-19

З приватної клініки в Одеську інфекційну лікарню поступив пацієнт із малярією. Спершу лікарі вважали, що в нього коронавірус.

Цю інфекцію виявили в чоловіка 25 червня. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в інфекційній лікарні.

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Що відомо про цей випадок

Захворів на цю хворобу 42-річний чоловік.

Захворілий є моряком, який ходив у рейс.

Коли провели аналіз крові, виявилось, що коронавірусу в нього немає.

Однак медики помітили збудники малярії.

Ймовірно, це через те, що чоловік не приймав протималярійні препарати.

Наразі невідомо, де саме він заразився цією хворобою.

Чи було таке раніше

Видання "Траса 95" 17 травня повідомило, що на Одещині 2 моряки захворіли на малярію. Вони обоє заходили в порти країн Африки.

Спершу чоловіків госпіталізували. Згодом стало відомо, що стан одного з них був надто критичним. Тому 31-річний моряк помер.