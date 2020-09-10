На Одещині закінчились тести на коронавірус
В Одеській області не можуть продовжувати діагностику на коронавірус – закінчились тест-системи. Працюють тільки приватні лабораторії.
Про це розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, повідомляє ТСН.
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За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 41 мешканця регіону, але їх проводили приватні лабораторії.
Державні ж медичні заклади не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам не було чим працювати.
Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть в достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема,
— сказав Дементьєв.
Яка захворюваність на COVID-19 на Одещині
Станом на 10 вересня в Одеській області на коронавірусну хворобу захворіли 8 874 людини.
Померли від ускладнень хвороби чи супутніх недуг 138 мешканців регіону.