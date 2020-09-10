В Одеській області не можуть продовжувати діагностику на коронавірус – закінчились тест-системи. Працюють тільки приватні лабораторії.

Про це розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, повідомляє ТСН.

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За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 41 мешканця регіону, але їх проводили приватні лабораторії.

Державні ж медичні заклади не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам не було чим працювати.

Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть в достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема,

— сказав Дементьєв.

Яка захворюваність на COVID-19 на Одещині

Станом на 10 вересня в Одеській області на коронавірусну хворобу захворіли 8 874 людини.

Померли від ускладнень хвороби чи супутніх недуг 138 мешканців регіону.