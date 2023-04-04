На Одещині кішка прокусила жінці променеву артерію: господарка стікала кров’ю

На Одещині жінку сильно покусала кішка. Бригада швидкої допомоги вчасно прибула на виклик та врятували життя потерпілої.

Напад кішки

Інцидент трапився 3 березня, в диспетчерську Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов виклик до жінки, яка стікала кров'ю та втрачала свідомість.

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Медики прибули на виклик лише за 7 хвилин. Виявилося, що пацієнтці прокусила променеву артерію кішка, що призвело до артеріальної кровотечі та геморагічного шоку.

Фельдшер негайно почав надавати допомогу постраждалій. Він наклав джгут та підключив інфузії до системи. Крім того, він викликав лікарську бригаду, яка змогла стабілізувати стан жінки та доставити її до лікарні.

Що робити при укусі тварин

Якщо вас раптово вкусила тварина або її слина потрапила на рану, потрібно діяти швидко.

Ретельно промити рану водою із милом.

Звернутися до травмпункту для екстреної вакцинації від сказу. Вакцина вводиться 6 доз протягом 90 днів.

Сказ – важке смертельне захворювання. У нього досить довгий інкубаційний період від 1 тижня до 1 року. Тобто після укусу жодних симптомів одразу не з'явиться. Але коли вони з'являться, буде вже пізно – лікування від сказу немає. Єдиний спосіб запобігти хворобі – вакцинація після укусу.

У травмпункті чи лікарні також оброблять рану або перев'язують. Якщо у людини немає щеплення від правця, його потрібно буде зробити екстрено – ця хвороба теж передається від тварин.