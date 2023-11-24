Очищувачі повітря: як працюють та чи є від них користь

Ефективність очищувачів повітря залежить від розміру приміщення, типу забруднень, технології очищення, та якості фільтрів. Наукові дослідження показали, що деякі моделі очищувачів повітря можуть ефективно зменшувати концентрацію шкідливих речовин у повітрі, таких як пил, дим, алергени, токсичні гази та бактерії.

Як діють очищувачі повітря

Є два основних види очищувачів повітря з різним способом роботи. Очищувачі з HEPA-фільтрами. Вентилятор втягує повітря, воно проходить через фільтр, який затримує пил та алергени. Очищене повітря виходить назад у приміщення через інший вентилятор. Фільтри слід періодично змінювати, інакше якість фільтрації падає.

Також на тему Червоні очі: чому пошкоджуються судини та що з цим робити

Іонні очищувачі повітря. Фільтр виділяє у повітря велику кількість негативно заряджених іонів. Вони прикріплюються до шкідливих частинок у повітрі. Через це дрібні частинки злипаються, стають важкими і осідають на стінах або на підлозі.

Наскільки корисні очищувачі повітря

Іонні очищувачі приблизно вдвічі менш ефективні, ніж очищувачі з HEPA-фільтром. Щобільше, вони навіть шкідливі для здоров'я – спричиняють окислювальний стрес, дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами в організмі. У довгостроковій перспективі це збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та раку. Тому їх краще не використати.

З очищувачами з HEPA-фільтрами справи інакше. Є кілька досліджень, які підтверджують їхню ефективність:

В одному з них 30 дітей з астмою розділили на дві групи: одна використовувала очищувач повітря з фільтром, друга без нього (техніка працювала, але без фільтра – по суті, це група плацебо). Через 6 тижнів експерименту діти з першої групи менше користувалися препаратами проти астми, а рівень забруднення в їхніх кімнатах був меншим. Дослідження на дорослих з астмою показує подібні результати.

Інше дослідження проводили на пацієнтах з алергічним ринітом. 44 особи розділили на дві групи, одна 6 тижнів використовувала працюючий очищувач повітря, друга – репліку. В результаті члени першої групи менше приймали ліки і повітря в їхніх кімнатах було чистішим.

До речі, рослини не допомагають очистити повітря. Їх можна використовувати з декоративною метою, але очищувач вони не замінять.