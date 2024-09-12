Від насінинки до лікарського засобу: в Україні запрацює е-система для відстеження шляху канабісу

В Україні запрацює система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволить простежити шлях медичного канабісу від насіння до лікарської форми. Сервіс запрацює з жовтня.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час eHealth Summit. За його словами, це необхідно, аби подолати стигму щодо лікарських засобів, які є інноваційними.

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"Коли ми говоримо про систему електронних рішень для медичного канабісу – це про доступність для пацієнтів тих лікарських засобів, які їм вкрай необхідні при онкології, при розладах психічного здоров'я тощо", – зазначив Ляшко.

Міністр анонсував, що з жовтня в Україні запрацює система, як "покаже повну простежуваність від насінини (медичної коноплі) до лікарського засобу, до лікарської форми медичного канабісу".

Відстежуватимуть і через е-рецепти

Електронні рецепти також дозволять відстежувати рух лікарських засобів на основі канабісу від призначення лікаря до відпуску аптекою.

"Ми проїхали велику кількість країн Європи та світу – ні в кого немає такої системи, яка функціонуватиме в Україні", – наголосив міністр.

Цифровізація у сфері здоров'я

Були анонсовані і інші нововведення у сфері електронних рішень, які запрацюють упродовж наступних 3 – 6 місяців. Зокрема, йдеться про: