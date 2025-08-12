Що треба знати про новий варіант коронавірусу?

Головні ризики штаму пов'язані з високою заразністю та здатністю уникати імунітету. Тож, українців закликали не ігнорувати вакцинацію та дотримуватися базових заходів захисту. Що треба знати про симптоми нового штаму, інкубаційний період та дієвість наявних вакцин, розповідає 24 Канал з посиланням на дані ВООЗ.

Новий штам SARS-CoV-2, відомий як XFG або за неформальною назвою Stratus, є рекомбінацією двох субваріантів Omicron – LF.7 та LP.8.1.2.

ВООЗ присвоїла йому статус "варіант під наглядом" (variant under monitoring), що означає потребу в постійному моніторингу, хоча наразі він не розцінюється як серйозна загроза для здоров'я населення.

Яка географія розповсюдження нового підвиду?

Вперше його виявили у Південно-Східній Азії на початку 2025 року, далі Stratus почав швидко поширюватися по всьому світу. У США частка цього варіанта зросла з 0% у березні до 14% випадків станом на кінець червня. У Великій Британії він уже відповідає за 30% усіх випадків.

ВООЗ повідомила про присутність XFG щонайменше у 38 країнах, а його глобальна частка зросла з близько 7% у травні до 22,7% до кінця червня.

Як передається?

Мутований штам демонструє значну здатність до передачі. У деяких регіонах активно циркулює як домінантний штам.

Симптоми Stratus не відрізняються суттєво від інших Omicron-варіантів – зазвичай це гарячка, кашель, втома, закладеність носа, але може спостерігатися і охриплість голосу.

Які ризики для здоров'я, чи ефективна вакцинація?

Хоч Stratus швидко поширюється, проте наразі немає доказів того, що він викликає важчий перебіг хвороби або ускладнення. Стандартні COVID-щеплення все ще забезпечують захист, особливо проти тяжких форм захворювання.

Експерти спостерігають за розвитком епідеміологічної ситуації і рекомендують зберігати карантинні заходи – вакцинуватися, носити маски у закритих приміщеннях та ретельно мити руки.

Яка ситуація в Україні?

Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків Stratus. Більше даних про кількість виявлених випадків офіційно озвучено не було. На той час циркуляцію вірусу зафіксували у сімох областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях, а також у Києві.

У Львівській області випадки Stratus наразі не підтверджені, попри зростання захворюваності на COVID-19. За 31-й тиждень 2025 року зафіксовано лише 25 випадків інфекції, з них 6 – діти, 16 госпіталізовані, 4 – діти. Наразі не визначено, який саме варіант вірусу циркулює в регіоні.