В Києві новий спалах коронавірусу, значно зросла кількість госпіталізацій

За останні тижні в Киві спостерігається значне зростання захворюваності на COVID-19, зокрема, збільшилася кількість госпіталізацій через коронавірус.

Коронавірус в Києві

Про це повідомила Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА. З її словами 1 липня в лікарнях столиці було 20 людей з COVID-19 і один з підозрою.

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На сьогодні кількість таких пацієнтів зросла до 73, і щодня госпіталізують ще приблизно 20 осіб, переважно зі складними випадками. Серед госпіталізованих – 18 дітей.

Згідно з інформацією від ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб", у липні зареєстровано 900 випадків COVID-19, тоді як у червні ця кількість не перевищувала 200. З початку року від цього захворювання у столиці померли 52 особи.

Профілактика коронавірусу

Валентина Гінзбург нагадала про важливість дотримання заходів індивідуальної безпеки для запобігання поширенню вірусу. Вона закликала стежити за особистою гігієною, регулярно мити руки, використовувати дезінфектори, уникати місць із великим скупченням людей, часто провітрювати приміщення і робити вологе прибирання.

Вона наголосила, що якщо люди відчувають нездужання, потрібно залишатися вдома і самоізолюватися, щоб уникнути ризику передачі вірусу особам зі слабким імунітетом, яким захворювання може загрожувати життю. Не забувайте звертатися до лікаря, проводити тестування і дотримуватись всіх медичних рекомендацій до повного одужання