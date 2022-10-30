У Польщі виявили новий різновид COVID-штаму "Омікрон": його назвали "Цербер"
Джерело:PAP
У Західній Європі спостерігають зростання кількості нових хворих на коронавірус. Зокрема, в Польщі вже є випадки зараження новим різновидом штаму "Омікрон", який неофіційно назвали "Цербер".
Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска. У двох пацієнтів виявили новий підвид "Омікрону" BQ.1 і BQ.1.1.
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У Польщі зафіксували новий вид штаму "Омікрон"
Краска розповів, що поки складно прогнозувати розвиток ситуації з "Цербером" у Польщі. За даними МОЗ, у країні наразі все стабільно.
Новий підвид BQ.1 та BQ.1.1, який називають "Цербер", з'явився в Західній Європі. Два такі випадки були виявлені в Польщі. Ми ведемо моніторинг ситуації,
– зауважив заступник міністра.
За його словами, звісно ж, варіант B.A.5, який є зараз, витіснятиметься. Проте це відбувається повільніше, ніж у минулі хвилі захворюваності.
Краска додав, що вакцини у більшості випадків захищають від нових підвидів штамів коронавірусу.
"У нас дедалі менше інфікувань. Сьогоднішні дані становлять менше тисячі нових випадків захворювання. Щотижня ми бачимо зниження на понад 30%. Кількість пацієнтів у лікарнях також зменшується", – зауважив посадовець.
Він підсумував, що водночас в Західній Європі спостерігають збільшення кількості хворих на COVID-19.
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Коротко про новий штам "Омікрону"
- За інформацією DW, Європейське агентство з контролю захворювань ECDC попередило, що BQ.1 та його похідна BQ.1.1, ймовірно, збільшать захворюваність у найближчому майбутньому.
- Вони можуть стати домінантними в середині листопада або на початку грудня.
- У перший тиждень жовтня серед країн з найвищим рівнем інфікування були Франція, Бельгія, Ірландія, Нідерланди та Італія.
- В Азії провели початкові лабораторні дослідження. Вони показали, що BQ.1 має здатність "значно уникати імунного скорочення".
- Наразі доказів тяжчого перебігу захворювання порівняно з попередніми штамами коронавірусу немає.