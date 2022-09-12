Виявили ще один негативний вплив електронних цигарок

Використання електронних сигарет або вейпінг, може призвести до прогресуючої обструкції малих дихальних шляхів і симптомів, схожих на астму.

Дослідження легенів людей, які використовують вейп

До такого висновку дійшли дослідники з Массачусетської загальної лікарні (MGH). У першому дослідженні з мікроскопічної оцінки легеневої тканини курців електронних сигарет на наявність хронічних захворювань команда виявила у невеликій вибірці пацієнтів фіброз і пошкодження малих дихальних шляхів.

Також на тему: Брак одного з гормонів у чоловіків підвищує ризик важкого перебігу коронавірусу

Воно схоже на пошкодження легенів від вдихання хімічних речовин, яке зазвичай спостерігається у солдатів, які повертаються від закордонних конфліктів, які вдихали іприт або подібні типи шкідливих газів.

Дослідження показують, що близько 9% населення та майже 28% учнів середньої школи в США використовують електронні сигарети. Однак, на відміну від куріння сигарет, довгострокові ризики для здоров’я хронічного вейпінгу майже невідомі.

Електронні цигарки пошкоджують легені

Щоб визначити основну патофізіологію симптомів, пов’язаних із вейпінгом, медики обстежили чотирьох пацієнтів, кожен з яких використовував електронні сигарети від трьох до восьми років. Усі пацієнти пройшли детальну клінічну оцінку, включаючи тести легеневої функції, зображення грудної клітки високої роздільної здатності та хірургічну біопсію легень.

Констриктивний бронхіоліт або звуження дрібних дихальних шляхів через фіброз всередині бронхіальної стінки спостерігали у кожного пацієнта. Так само була значна надмірне виділення гелеутворюючого білка в слизовому шарі дихальних шляхів, який спостерігався в клітинах дихальних шляхів і зразках мокротиння.

Оскільки у всіх пацієнтів спостерігався однаковий тип ураження легенів, а також часткове покращення симптомів після припинення використання електронних сигарет, дослідники дійшли висновку, що найімовірнішою причиною є вейпінг після ретельної оцінки та виключення інших можливих причин.