Новий метод віджиму яблук в чотири рази покращив користь соку

Експерти з Німеччини описали переваги нової технології виробництва яблучного соку, що ґрунтується на методі спірального преса з фільтрацією. Згідно з їхнім відкриттям, цей метод дозволяє посилити присутність корисних компонентів у соку вчетверо порівняно з традиційними методами віджиму.

Яблука, як і інші фрукти, містять поліфеноли – природні антиоксиданти, які відомі своїм позитивним впливом на серце, мозок та імунітет. Окрема група цих сполук, флаван-3-оли, допомагає регулювати кров'яний тиск, рівень холестерину та цукру в крові.

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Новий спосіб віджиму яблук

Попри те, що процес перероблення яблук у сік послаблює їхні корисні властивості, фахівці з Університету Гайзенхайма (Німеччина) створили методику зменшення цих втрат за допомогою спірального преса з фільтрацією, в процесі якого видаляється кисень завдяки вакуумному віджиму.

Один з авторів дослідження професор Штефан Дюсслінг, пояснив, що кисень сприяє швидкому руйнуванню флаван-3-оли та вітаміну C.

У 4 рази більше користі

У дослідженні вчені застосували мас-спектрометрію та рідинну хроматографію для порівняння соків, отриманих класичним методом та методом спірального преса з фільтрацією. Дослідження показали, що сік, отриманий новим методом, був менш схильний до окислення і містив у чотири рази більше флаван-3-олів та інших поліфенолів, порівняно з соком, виробленим з використанням традиційного методу.

Проте, вчені зазначили, що всі зразки соку були схожі за вмістом сухих розчинних речовин, рівнем цукрів та загальною кислотністю, що титрується, незалежно від методу віджиму. Попри збільшення вмісту флаванолів у соку завдяки новій технології, дієтологи нагадують про високий вміст цукру в яблучному соку і радять надавати перевагу цілим фруктам замість соків.