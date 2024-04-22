Новий спосіб терапії раку здатний знищувати ракові клітини без шкоди для здорових

Учені зуміли застосовувати імунотерапію для боротьби з раковими клітинами у спосіб, який не шкодить здоровим клітинам.

Терапевтичний метод описали у статті, яку уже опублікував медичний журнал Science Advances.

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Яку терапію застосовують наразі

Доступні для онкопацієнтів методи лікування онкології, як от хіміотерапія, не можуть відрізнити здорові клітини від ракових. На випадку тієї ж хімієтерапії – вона атакує всі клітини тіла, що може мати побічні ефекти, зокрема випадання волосся та загальне виснаження організму.

Імунотерапія передбачає активацію імунних клітин в організмі та їхнє перепрограмування для атаки та знищення онкологічних.

Імунотерапію здебільшого реалізують за допомогою цитокінів, які діють як міжклітинні біохімічні месенджери. Їх вивільняють імунні клітини організму для координації своєї реакції.

Цитокіни можуть активізувати імунні клітини в пухлині, але надмірна стимуляція здорових клітин може спричинити серйозні побічні ефекти.

"Цитокіни дуже ефективні для стимуляції імунних клітин у випадку знешкодження ракових клітин. Проблема в тому, що вони настільки потужні, що при вільному блуканні по тілу, вони активують кожну імунну клітину, з якою зіштовхуються. Це може викликати надмірну імунну відповідь і смертельні наслідки", – каже Ронг Тонг один із авторів дослідження.

Що пропонує новий метод

Учені розробили інноваційний підхід до використання білків цитокінів. Вони намагались знайти баланс між знищенням ракових клітин в організмі та збереженням здорових клітин і розробили нову стратегію, яка:

прив'язує цитокіни до цих нових мікрочастинок, обмежуючи їхню шкоду для здорових клітин;

дозволяє цитокінам активувати імунні клітини для атаки на ракові клітини.

Важливо! Дослдницька команда сподівається, що їхнє відкриття допоможе знайти нові підходи до лікування раку, яке б не шкодило здоровим клітинам. Ба більше, цей метод може бути застосованим для доставки інших типів імуностимулюючих препаратів.