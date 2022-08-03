Створили нову вакцину проти туберкульозу

Наразі існує лише одна вакцина для запобігання важким перебігам туберкульозу – Bacillus Calmette Guérin (БЦЖ). Однак вона не однаково ефективний проти всіх видів туберкульозу.

Тому немовлята та пацієнти з ослабленим імунітетом потребують більш ефективних вакцин проти туберкульозу. Клінічні випробування в Південній Африці показали, що нова вакцина-кандидат VPM1002, розроблена інститутом Макса Планка на чолі зі Стефаном Х. Е. Кауфманом і його командою, однаково безпечна для новонароджених як з ВІЛ-інфекцією, так і без неї, і має менше побічних ефектів у порівнянні з БЦЖ.

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Чому потрібна нова вакцина проти туберкульозу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щонайменше 20 мільйонів людей у ​​всьому світі хворіють на туберкульоз, причому щороку реєструється 10 мільйонів нових випадків і приблизно 1,5 мільйона смертей щорічно. Захворювання викликається мікобактеріями, які переважно вражають легені, але можуть вражати і будь-які інші органи. Туберкульоз особливо поширений у країнах з низьким рівнем доходу. Тому ВООЗ рекомендує якнайшвидше імунізувати новонароджених проти нього.

Ми знаємо, що БЦЖ може запобігти так званому туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу у немовлят з ефективністю від 75 до 86%. Але це не стосується найпоширенішої форми захворювання, туберкульозу легень, у всіх вікових групах. Тут БЦЖ недостатньо ефективний,

– пояснює Кауфман.

Нова вакцина безпечніша за БЦЖ

З 1990-х років інфекційний біолог і його команда працюють над вдосконаленою вакциною нового покоління під назвою VPM1002. Щоб досягти цього, дослідники генетично модифікували ослаблений штам вакцини БЦЖ, щоб імунні клітини могли краще розпізнавати патогени.

Біологи очікують, що перші результати, які покажуть, чи зможе VPM1002 забезпечити кращий захист, ніж існуючі вакцини БЦЖ, будуть приблизно через три роки.