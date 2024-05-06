Нова форма віспи в Конго вражає статеві органи: ВООЗ побоюється стрімкого поширення

На сході Конго – у селищі Камітуга серед хворих на віспу виявили нову форму цього захворювання та це викликає неабиякі побоювання у медиків. У низки госпіталізованих пацієнтів фіксують ураження статевих органів, а не грудей, рук чи ніг, як раніше.

Мутацію вірусу виявила докторка Мбала-Кінгебені – очільниця лабораторії в Національному інституті біомедичних досліджень Конго.

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Щоправда, медики відзначають, що більшість пацієнтів, які уражені цим мутованим вірусом віспи, повідомляють про дещо легшу симптоматику, однак те, що висип локалізуються на статевих органах, ускладнює діагностику захворювання.

Хворі просто оромляться звертатись до лікарів. Тож, імовірно, передавання хвороби буде "тихим" і реальні масштаби епідемії встановити буде складно.

Нові виклики

. Лише у листопаді минулого року ВООЗ вперше підтвердила, що у Конго віспа передається статевим шляхом.

В останньому звіті про ситуацію з віспою Всесвітня організація охорои здоров'я резюмувала, що нова версія захворювання потребує нових підходів тестування, щоб вчасно виявити мутації. Адже, небезпека в тому, що вірус віспи пристосовується до стрімкого поширення серед людей.

За даними ВООЗ, з січня Конго повідомило про понад 4500 випадків віспи та майже 300 смертей, що приблизно втричі більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

У Конго оголосили через спалах віспи надзвичайну ситуацію по всій країні.