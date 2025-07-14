Як повідомляє ABC, сам медик категорично відкидає усі звинувачення. Втім, суд планує заслухати рекордну кількість свідків – понад 150 осіб? пише 24 Канал.

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Суд над лікарем

Очікується, що розгляд справи може затягтися аж до січня наступного року. Заявниками у справі виступають родини 13 пацієнтів, котрі пішли з життя за загадкових обставин, перебуваючи під опікою підсудного. Ім’я лікаря не розголошується у зв’язку з дотриманням німецьких правових норм.

У матеріалах обвинувачення йдеться про використання смертельної суміші медичних препаратів, а в окремих випадках – навіть підпали помешкань жертв для приховування слідів.

Вбивство важкохворих людей

Розслідування встановило, що у період з вересня 2021 року до липня 2024 загинуло щонайменше 12 жінок і троє чоловіків, а реальна кількість постраждалих може бути більшою. Вік пацієнтів, смерті яких викликали підозри слідства, коливався від 25 до 94 років.

Варто підкреслити, що всі загиблі були важкохворими пацієнтами цього лікаря. Вони отримували паліативну допомогу – догляд, спрямований на покращення якості життя у складних діагностичних випадках, а не на лікування самої хвороби. Проте слідство наголошує: жоден із загиблих не перебував у стані, коли смерть здавалася неминучою.

Прокуратура стверджує, що підозрюваний без згоди пацієнтів вводив їм анестетики й міорелаксанти, які спричиняли параліч дихальних м’язів. Це призводило до зупинки дихання і смерті буквально за кілька хвилин.