Німеччина частково легалізувала вживання канабісу: що дозволено

У Німеччині набув чинності закон, який частково легалізує вживання канабісу. Його виключать зі списку заборонених речовин у законі ФРН про наркотики. Повнолітнім дозволять зберігати та вирощувати для себе певну кількість канабісу.

При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. Також німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.

Дивіться також Зеленський підписав закон про медичний канабіс

Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на приватному городі до трьох кущів конопель. Та попередньо для цього треба буде об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади – і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.

Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе – максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.

До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.

Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.

Які покарання зберігаються

Попри набуття чинності закону зберігаються і покарання за зловживання. Тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду, загрожує ув'язнення строком до 3 років або грошові штрафи.

В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, передбачено ув'язнення на 5 років.

Як пояснюють рішення

В уряді Німеччини заявили, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.