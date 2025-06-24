Одним з авторів роботи став нейробіолог Абідемі Отайку з Імперського коледжу Лондона. За його словами, регулярні нічні жахіття не лише псують настрій зранку, а й можуть скоротити тривалість життя, пише 24 Канал з посилання на European Academy of Neurology.

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Нове дослідження впливу кошмарів

У масштабному дослідженні були проаналізовані дані понад 183 тисяч дорослих віком від 26 до 86 років. Усі учасники повідомляли, як часто їм сняться кошмари, після чого за їхнім здоров’ям спостерігали упродовж від півтора до 19 років.

Результати викликали занепокоєння: у тих, кого кошмари турбують щотижня або частіше, ризик померти до 70 років був більш ніж у три рази вищим, ніж у тих, хто рідко стикався з такими снами або не мав їх зовсім.

Кошмари скорочують тривалість життя

Примітно, що частота нічних кошмарів виявилася навіть надійнішим передвісником передчасної смерті, ніж такі відомі фактори ризику, як куріння, надмірна вага, нездорове харчування чи низька фізична активність.

Біологічне старіння учасників досліджували за допомогою вимірювання довжини теломер – особливих ділянок ДНК на кінцях хромосом, які з кожним поділом клітини стають коротшими. Чим коротші теломери, тим вищий рівень зношеності організму.

Крім того, у дорослих аналізували молекулярні маркери, відомі як епігенетичний годинник, а в окремій частині дослідження проаналізували дані про сни приблизно 2 400 дітей віком 8 – 10 років, надані їхніми батьками.

Зв’язок між частими кошмарами і прискореним біологічним старінням виявився сталим серед людей різного віку, статі та етнічної приналежності. Навіть у дітей, яких частіше турбують нічні страхи, теломери були коротші, ніж у однолітків.

За підрахунками дослідників, прискорене старіння клітин пояснює близько 40% підвищеного ризику передчасної смерті у дорослих.

Чому так відбувається

Абідемі Отайку висуває дві можливі причини такого зв’язку. Перша – це стрес, що супроводжує кошмари: під час нічних жахіть різко підвищується рівень гормону кортизолу, який негативно впливає на клітини. Друга причина – порушення сну. Кошмари заважають повноцінному нічному відпочинку, а отже, і процесам відновлення організму, підвищуючи ризик багатьох захворювань, включно із серцево-судинними.

Як профілактику спеціаліст радить уникати перегляду фільмів жахів перед сном і вчасно лікувати психоемоційні розлади, такі як тривожність.