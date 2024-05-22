Нічні кошмари можуть бути симптомом небезпечної хвороби

Кошмари та галюцинації можуть бути ознакою автоімунних проблем, включаючи таку хворобу, як системний червоний вовчак. Цей висновок зробила міжнародна команда вчених після аналізу відгуків пацієнтів і медичних працівників.

Автоімунні захворювання виникають, коли імунітет починає атакувати власні клітини тіла. В результаті можуть розвиватися хронічні запальні процеси в різних органах, включно з кишківником, щитоподібною залозою, а також може виникнути цукровий діабет 1 типу.

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Нове дослідження проблем зі сном

Свіжі дослідження також вказують на зв'язок між аутоімунними захворюваннями та підвищеним ризиком розвитку психозу, зміцнюючи теорію про аутоімунне походження шизофренії. Дослідники з Великобританії, США та Італії звернули увагу, що ранні симптоми системного червоного вовчака або його рецидиви часто приймають за психоз.

Системний червоний вовчак – це автоімунне захворювання, при якому імунна система виробляє антитіла проти ствольної ДНК, вражаючи тим самим різні органи: суглоби, шкіру, нирки, серце, легені, судини, мозок. Вчені припустили, що яскраві кошмари та галюцинації можуть бути "попередниками" вовчаку.

У дослідженні взяли участь 676 осіб з підтвердженим діагнозом системного червоного вовчака та 400 лікарів. Вони також провели інтерв'ю з 69 людьми, які страждають від ревматичних аутоімунних захворювань, включаючи вовчак, та 50 медичними працівниками. Вони звертали особливу увагу на 29 неврологічних та психічних симптомів. Там, де це було можливо, пацієнти намагалися відновити порядок появи цих симптомів під час загострення хвороби.

Проблеми зі сном – ознака автоімунних захворювань

Одним із найбільш загальних симптомів було порушення сну, при якому пацієнти бачили яскраві, страшні сни. Вони зазвичай пов'язані з нападом, потраплянням у пастку або переживанням стихійних лих. З цим симптомом зіткнулися 60% опитаних, з яких третина заявила про його появу понад рік до встановлення діагнозу.

Троє з п'яти пацієнтів, які хворіють на вовчак і один із трьох, що мають ревматичне аутоімунне захворювання, частіше починали бачити нічні кошмари безпосередньо перед виникненням галюцинацій.

Дослідники підкреслили, що лікарям слід обговорити з пацієнтами неврологічні та психічні симптоми, включаючи нічні кошмари та галюцинації. Люди, які звертаються за медичною допомогою, можуть вважати їх неважливими й приховувати важливі деталі для діагностики та подальшого лікування.