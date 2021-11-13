Незабутні мелодії: як музика допомагає людям із хворобою Альцгеймера тримати мозок в тонусі

Музика має потужний вплив на людину. Нові дослідження підтвердили, що прослуховування улюблених треків може покращити здоров’я та зменшити психічну напругу. Вчені виявили, що музика може допомогти тим, хто страждає на хворобу Альцгеймера та на легкі когнітивні порушення.

Дослідники з Канади визначили, що в людей з деменцією, які слухають улюблену музику, змінюються нейронні шляхи мозку. У них підвищується продуктивність пам’яті та покращується стан мозку.

Це цікаво Синхронізація сердець: як наше серцебиття показує, хто нам подобається

Експеримент проводили науковці з Університету Торонто.

Музика, яка має особливе значення для людини, як-от пісня, під яку вони танцювали на весіллі, стимулює нейронний зв’язок таким чином, що допомагає підтримувати вищі рівні функціонування,

– розповів провідний автор дослідження Майкл Таут.

Знайома пісня активує мозок / Фото iStock

Як музика впливає на мозок

Група вчених виявила помітні зміни в центрі управління мозку.

завдання глибокого мислення у людей, які слухали музику, виконувались краще, ніж у тих, хто цього не робив.

Дослідження показує, що прослуховування особисто значущих мелодій активує певну нейронну мережу, яка складається з різноманітних областей мозку. У цих регіонах спостерігається різний рівень активності після того, як пацієнти слухають музику.

Сучасні методи лікування хвороби Альцгеймера показали обмежену користь. Хоч для підтвердження клінічних переваг необхідні більші контрольовані дослідження, та індивідуальний підхід до прослуховування музики в домашніх умовах може бути корисним і мати тривалий вплив,

– зазначив співавтор Корін Фішер.

Чи тільки знайома музика впливає на мозок

Під час дослідження контрольна група слухала вже знайому та улюблену музику, а також нові треки, які чує вперше.

Під час прослуховування нової музики автори дослідження виявили, що мозок пацієнтів був більш активним у слуховій корі, центрі слухання. Це був інший ефект, ніж коли група слухала власну музику, яка активувала глибоко закодовану мережу мозкової кори.

Читайте також Хочу, щоб все було ідеально: як перфекціонізм заважає приймати рішення

Дослідники стверджують, що це явна ознака вищого функціонування мозку.

Незалежно від того, чи ви музикант протягом усього життя чи навіть ніколи не грав на інструменті, музика є ключем доступу до вашої пам’яті, вашої префронтальної кори. Продовжуйте слухати музику – ваші улюблені пісні стануть тренажерним залом для вашого мозку,

– підсумував Таут.

Прослуховування музики стимулює мозок та запобігає розвитку деменції / Фото Shutterstock